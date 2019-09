Rio insiste em não ser deputado e Jerónimo condiciona apoio a PS

Nuno Miguel Ropio Ontem às 23:01 Facebook

Só no aumento de salários baixos líderes do PSD e do PCP estiveram de acordo em frente a frente, em que soluções para o SNS ou apoio à natalidade foram divisor de águas.

Rui Rio confirmou-o esta quinta-feira com todas as letras: chegou a admitir não ser candidato a deputado e que só entrou na lista pelo círculo do Porto forçado pelos órgãos do partido e não por vontade própria. O líder do PSD deixou claro que só corre para liderar o Governo e que pode não ficar no hemiciclo se o PS vencer.

Ora, Jerónimo de Sousa, deputado há 43 anos, lembrou a "centralidade" do Parlamento nesta legislatura mas admitiu que a gerigonça "não é repetível", condicionando possíveis acordos aos resultados eleitorais.

Neste debate com o secretário-geral do PCP, na RTP 3, Rio disse que só corre "a primeiro-ministro". "Não quero ser deputado. Pus o meu lugar [na lista] à disposição do meu partido. O partido assim não entendeu. O máximo que consegui foi não ser líder de uma lista", acrescentou.

"Vai depender do meu partido [o tempo que ficará no Parlamento]", acrescentou, admitindo que o PSD vai decidir o tempo que vai permanecer no Parlamento.

Já Jerónimo, eleito pela primeira vez em 1976, deixou uma crítica subliminar a visão de Rio, destacando a "importância que tem a Assembleia da República, de que foi exemplo esta legislatura, em que houve uma grande centralidade".

"Há coisas que não são repetíveis", disse o líder do PCP sobre uma gerigonça igual à que surgiu em 2015, em que por imposição do então chefe de Estado Cavaco Silva houve acordos escritos.

"Na altura demos uma contribuição para resolver o impasse institucional que estava criado", disse.

Quer Rio, quer Jerónimo concordaram que há um problema de desigualdades salariais. Mas enquanto o comunista insistiu no aumento do salário mínimo para 850 euros, o social-democrata defendeu que "tem de haver limites" entre os que ganham "um milhão de euros e os que ganham 600 ou 700 euros". Quanto aos apoios à infância ou ao Serviço Nacional de Saúde, têm soluções muito diferentes: para Rio o abono deve ser para os mais necessitados; Jerónimo quer que seja universal.