Rio já tem ministro da Agricultura em caso de vitória

Ainda faltam cinco dias para as eleições, mas Rui Rio já está a formar um Executivo mesmo sem saber se ganha nas urnas. O líder laranja anunciou o regresso de Arlindo Cunha ao Ministério da Agricultura, mais de 25 anos depois. Assume que o PSD perdeu a bandeira do setor, principalmente para o CDS.

O convite terá sido feito ao antigo ministro de Cavaco Silva na segunda-feira, um dos dias mais agitados da caravana laranja. Porém, o anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, após Rui Rio ter visitado uma produção de maçãs na Quinta da Aliviada, em Lamego: o PSD quer voltar a liderar a representatividade dos agricultores e o sinal que quer dar é que a tutela do setor volte a ser de quem o "conhece muito bem".

"Temos de fazer um trabalho muito grande para atrair jovens para a agricultura e apoiar jovens agricultores. Não sabia se era possível, mas é possível: gostaria que o drº. Arlindo Cunha voltasse a ser ministro da Agricultura no caso da nossa vitória. Já tive oportunidade de falar com ele ontem", assegurou, já no centro da cidade de Lamego, perto da hora do almoço e antes de rumar ao Hospital de Tondela.

Rio assumiu que, se pretende responder ao apelo do setor ao PSD, "temos que ter um dos homens que mais sabe de agricultura em Portugal, que mais créditos tem firmados. Uma coisa posso garantir aos agricultores, que alguém muito estimado no setor, o drº. Arlindo Cunha, será ministro da Agricultura", acrescentou.

Arlindo Cunha Foto: Pedro Granadeiro / Arquivo Global Imagens

Arlindo Cunha, de 68 anos, foi primeiro secretário de Estado da Agricultura, de 1986 a 1990 e, depois ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação, de 1990 a 1994, nos governos de Cavaco Silva. Mais tarde, em 2004, voltaria ao Executivo de Durão Barroso, como ministro das Cidades, Ordenamento e Ambiente.

Segundo Rio, este é o sinal que pretende dar aos agricultores, depois de o PSD ter perdido a bandeira da agricultura, principalmente para os centristas.

"Tenho a noção, porque me foi transmitido durante 2018, por muitas associações de agricultores, que houve da parte do PSD um esmorecer no que concerne à agricultura", disse, dando como exemplo o Parlamento Europeu, onde o partido não tinha já há algum tempo "ninguém ligado à agricultura". "Mesmo no tempo do Governo anterior [de Passos Coelho], o ministério era do CDS e não do PSD. Pretendo reforçar, outra vez, a posição do PSD na agricultura, que é absolutamente vital [para o país]", concluiu.