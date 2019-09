Rio passa por dois pelourinhos mas afasta resultado negro para o PSD

Nuno Miguel Ropio Ontem às 22:10 Facebook

Rui Rio defendeu que tem "hipóteses de ganhar" e assumiu-se "animado" para lutar mais seis dias "taco a taco" com o líder do PS por uma vitória nas eleições de 6 de outubro. Apesar de Costa ter invocado o diabo há dois dias, o presidente do PSD agradece não ter sido a si que o mafarrico deu dores nas costas.

Terras Quente e Fria. Rui Rio percorreu, este sábado, o nordeste transmontano em passo acelerado. Mas as três enchentes que teve em Bragança, Valpaços e Vila Real - graças à mão das máquinas locais, lideradas por Adão Silva e Leite Ramos - levaram o presidente do PSD a colocar a fasquia alta: "temos hipóteses de ganhar". As sondagens que contam, disse, são as das ruas. E, essas "estão a subir, e muito".

O dia de Rio arrancou em Bragança, junto ao pelourinho bragantino. Mesmo sendo um símbolo histórico de punição popular, o social-democrata tratou de afastar as maus augúrios: "vim aqui mas não é para ser pendurado". Mas um popular avisou-o: "Mas olhe que há quem o queira pendurar". A voltinha foi rápida, até porque o esperava um almoço com empresários agrícolas em Mirandela, onde mais uma vez, como foi habitual na última semana, ouviu os problemas mas não se comprometeu com soluções concretas.

Acabou por ser Valpaços, entre beijos e abraços, onde Rio sentiu que estava finalmente em território amigo, após vários dias dedicados ao Sul. As ditas sondagens de rua estão a subir e muito. Mas também não me engano. Sei que estou em Vila Real, distrito que é favorável ao PSD. Se fosse em Évora ou Beja, as coisas eram diferentes. Não tenho dúvidas que o PSD tem estado a subir", atirou.

Rio disse que "sabia que estava acima [dos valores nas sondagens que lhe têm calhado]". "Mas com as sondagens de rua, acho que estou bastante acima do que se dizia. Se der para ganhar ou não, vamos ver no dia 6 de outubro. Mas temos hipóteses de ganhar, disso não tenho dúvida", apontou aos duvidosos e, principalmente, a quem, há dois dias, invocou o diabo, como António Costa, que agora foi obrigado a abrandar na corrida devido a dores nas costas.

"Corro, faço desporto. Pronto, tudo bem", respondeu, quando confrontado com a lombalgia que afeta o secretário-geral do PS nas últimas horas. "Tudo bem não", reforçou, "se tiver dores nas costas é mau para ele mas isso não é da minha conta". "Diabo seja surdo", e bateu na madeira, num estabelecimento comercial, não vá o dito lembrar-se de si.

E, dali, com duas adegas locais pelo meio e um autocarro cheio de jotas atrás, rumou a outro pelourinho, desta vez, da socialista Vila Real, terra de Passos Coelho, que ainda não apareceu ao lado do seu sucessor na liderança.

"É notório que isto está em crescendo e aquilo que alguns não acreditavam que era a possibilidade de o PSD ganhar, isso é evidente", advogou, lembrando que "disse há uns meses que quando chegasse as eleições ia disputá-las com o dr. António Costa taco a taco". "Acho que está mais ou menos provado que consegui chegar lá e disputar taco a taco", garantiu, assumindo estar "animado" agora que está a Norte, já que "é mais fácil" para o PSD "desde a sua fundação". Mas, salvaguardou: "passei pelo país todo e de todos os lados por onde passei, obviamente que vi bastante entusiasmo".

Nem meia hora depois já estava no Peso da Régua, onde visitou o Museu do Douro a correr. Motivo? Tinha duas entrevistas televisivas a enfrentar na noite deste sábado. Além disso, mostrou-se mais reservado do que é habitualmente. Talvez porque, a essa hora, já era conhecida a sondagem diária da Pitagórica para o JN, TSF e TVI, que revelou que o primeiro dia do caso Tancos não favoreceu o PSD face ao PS. Mas, há ainda muita estrada a Norte por calcorrear, sendo que domingo é um dia dedicado ao distrito de Coimbra.