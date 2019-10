Rio quer repetir façanhas de Viriato e ser "o novo chefe dos lusitanos"

Nuno Miguel Ropio Hoje às 21:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Rio apelou aos portugueses, na terra berço de Viriato, que o tornem no "novo chefe dos lusitanos" no próximo domingo. O líder do PSD acredita que é possível uma vitória nas urnas e pediu uma lição para o sentido olfativo do presidente do PS, Carlos César - a quem, pela segunda noite, põe debaixo de fogo.

Num Pavilhão Multiusos de Viseu com 2100 pessoas, esta terça-feira à noite, Rio pediu uma vitória a 6 de outubro com "a marca do cavaquistão".

"Estamos na terra de Viriato, que foi o chefe dos lusitanos. E é exatamente isso que no domingo vamos fazer: escolher o novo chefe dos lusitanos", atirou, logo no início do discurso no jantar-comício na cidade liderada pelo PSD há quatro décadas.

Segundo o presidente do PSD, é possível os social-democratas repetirem o feito de Miguel Albuquerque na Madeira, nas Regionais de 22 de setembro, que contrariou as previsões do presidente do PS, Carlos César, que previa uma vitória do PS no arquipélago.

"Dizia ele [César], a poucos dias das eleições regionais na Madeira, que já lhe cheirava à vitória do PS na Madeira. Eu gostava de saber ao que é está a cheirar ao deputado Carlos César para o domingo, se é também uma vitória do PS aqui como aquela que conseguiu na Madeira", disse, sendo seguido por um separador musical, que repete uma fórmula ensaiada na segunda-feira, noutro jantar-comício no Arraial Minhoto, na Quinta da Malafaia, em Esposende, muito idêntica à usada na Festa do PSD do Chão da Lagoa, na Madeira.

"Quem é que será quem é que não acha, que o PS vai colocar Portugal em marcha", ouviu-se no tal separador musical, de cariz popular.

Para uma plateia de uma região predominante agrícola e de minifúndio, Rio voltou, mas agora de uma forma mais alarmista, a acenar com o risco de um Governo PS, com o apoio do BE e PCP, repor o Imposto Sucessório, que o Governo de Durão Barroso acabou.

"Se o PS constituir Governo, o PS garante aos portugueses que os filhos vão herdar as heranças dos pais não vão ter de pagar mais imposto?", questionou, acusando os socialistas de querem criar um novo imposto com as mesmas características daquele que desapareceu.