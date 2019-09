Rio quer TGV a ligar Norte e Sul em bitola europeia

Carla Soares Ontem às 22:55 Facebook

Rui Rio promete avançar com uma linha nacional de TGV entre Norte e Sul do país em alta velocidade, com ligações à fronteira e também à Europa. A proposta, que consta do programa de 122 páginas que apresentou esta sexta-feira na Alfândega do Porto, é de um novo serviço de transporte preparado para tráfego de passageiros e mercadorias também com ligação aos principais terminais logísticos nacionais e internacionais, incluindo portos e aeroportos.

Apesar de se comprometer a "estudar, planear e projetar" um TGV que ligue o Norte ao Sul, ideia que lhe gerou entusiasmo quando era presidente da Junta Metropolitana do Porto, Rui Rio não falou desta medida na apresentação que fez.

Reapreciar Alcochete

A linha que o PSD diz assentar "num modelo de equilíbrio territorial e financeiro" surge inserida no plano estratégico a longo prazo proposto para a ferrovia.

Ainda nas infraestruturas, o programa diz que o caso do novo aeroporto de Lisboa mostra a "falta de visão" do Governo. E "entende que poderá ser avisado a reapreciação da solução Alcochete, mesmo que obrigue a uma renegociação das condições contratuais da concessão".

O líder preferiu centrar o discurso noutras matérias, desde logo na Saúde. Propõe a contratualização de médicos de família do setor social e privado. Explicou que o objetivo é garantir que todos tenham acesso a médico de família através da contratualização do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com médicos disponíveis.

Para o SNS, no âmbito de um novo modelo de gestão dos hospitais públicos orientado para níveis de eficiência, propõe ainda incentivos financeiros aos profissionais de Saúde em função dos resultados. Ou seja, "prémios para quem conseguir atingir os objetivos ou eventualmente superá-los" e "fazer mais com menos".

Rio quer também alargar o sistema de listas de espera (SIGIC) para cirurgias a consultas de especialidade e exames complementares através de "vouchers".

Ausentes criticados

A Saúde foi oportunidade para colar António Costa a José Sócrates. Ambos os governos "falharam redondamente"; "Sócrates falhou nas finanças públicas e Costa nos serviços públicos", criticou Rio. Disse ainda que o PS não cumpre a Constituição por não haver acesso a todos ao SNS. Prova disso são 2,7 milhões de apólices de seguro, indicou.

De sua parte, Rio garantiu que nunca concorreu "para sondagens" nem o faz por "vaidade pessoal" ou "ambição de carreira". Numa sala cheia, criticou "os muitos" que não viu do Porto na sessão e elogiou os candidatos que "vieram de longe".

Além da Saúde, abordou a área económica, o ambiente e as reformas estruturais, sobretudo justiça e sistema político. Insistiu na limitação do número de mandatos de deputados e vereadores.

Programa do PSD promete "defender o reconhecimento do tempo total de serviço prestado até 2018" e negociar o modo de o consagrar na progressão da carreira. Nas condições está o faseamento para um período não inferior a seis anos.

O cartaz do BE

No ambiente, Rio está "de acordo com o cartaz do BE", em que diz que "não há planeta B". E, na promoção das energias renováveis, "é para fazer direito, não com negócios para alguns ganharem muito com isso".

Obrigar municípios

Numa questão que lhe "é cara, em particular no Porto", Rio propõe planos municipais para descarbonização, impondo metas aos municípios que serão medidas. Defende ainda legislação para obrigar os planos diretores municipais a criar mais espaços verdes nos centros urbanos.

Magistratura

Quer recomposição dos conselhos superiores para garantir que a maioria dos membros sejam não-magistrados.

As polémicas PPP

Para Rio, o SNS deve "manter-se eminentemente público", mas com recurso às parcerias público-privadas quando necessário. "Depois temos é que fiscalizar muito bem para que seja melhor e mais económico."