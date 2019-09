Rio: socialistas dominam Estado com "boys" e famílias. Carlos César é o pior

Nuno Miguel Ropio Hoje às 22:11, atualizado às 22:21 Facebook

Rui Rio acusou o PS de se tornar no "dono" do Estado, ao "pulverizar com 'boys' e 'girls' a maquina pública. Para o líder do PSD, o pior exemplo é o de Carlos César, presidente socialista. "É o campeão a conseguir meter os seus familiares", atirou.

Embalando pela mais recente sondagem da Pitagórica para o JN/TSF/TVI, foi um Rui Rio que, esta segunda-feira, desferiu fortes ataques ao PS, com especial incidência no caso "familygate". Num jantar-comício, no Arraial Minhoto, na Quinta da Malafaia (Esposende), o presidente social-democrata defendeu que o PS nesta legislatura foi além do que era habitual: deixou de pôr só "boys e girls" no Estado para passar a colocar também os familiares dos seus dirigentes.

"Com o caso de Tancos passou um pouco ao lado a forma que o PS tem de governar quando entra para o Governo e tem a maioria no Parlamento. O PS comporta-se como o 'dono disto tudo'. Entra no Estado e comporta-se como se fosse o dono, pulverizando o Estado com 'boys' e 'girls' do PS. E chegando ao ponto de, ao contrário do passado em que era só para os militantes, agora é para os militantes e para própria família", disse Rio, a uma enorme plateia - aliás, a maior que teve até agora na campanha eleitoral, juntando quase 3000 pessoas.

Rio foi ainda mais longe e apontou baterias ao socialista Carlos César, que no último fim de semana tinha criticado o líder do PSD pelo aproveitamento do caso Tancos. "Esse modo familiar começa justamente pelo presidente do PS, o deputado Carlos César, que é o campeão a conseguir meter os seus familiares nos órgãos públicos", reforçou.

Centeno "é o verdadeiro ministro da Saúde"

Acompanhado por um separador musical de cada vez que interveio, quase a lembrar o formato da festa do PSD madeirense do Chão da Lagoa, Rio prometeu que se vier a ser primeiro-ministro o seu Governo vai ter "um verdadeiro ministro da Saúde", já que, argumentou, no Executivo socialista quem manda no Serviço Nacional de Saúde é Mário Centeno.

"Fica aqui uma promessa, esta é que é mesmo uma promessa: face à situação em que está o Serviço Nacional da Saúde, vos garanto que, se ganharmos as eleições e fizermos Governo, quem vai mandar na Saúde vai ser o ministro da Saúde e não o ministro das Finanças", disse, defendendo que "neste Governo [PS], todos sabemos que o verdadeiro ministro da Saúde foi o professor Mário Centeno, o ministro das Finanças".

Numa intervenção não muito longa, Rio voltou a insistir que o PS "aumentou a carga fiscal para um patamar que nunca tinha havido em Portugal, desde D. Afonso Henriques". E acenou, numa área onde a pequena propriedade impera, com o perigo de António Costa repor o Imposto Sucessório, afetando todos aqueles que sejam herdeiros.

Disse que a alta carga fiscal não se repercutiu na qualidade da resposta do Estado, antes pelo contrário. O líder do PS argumentou que "a governação do dr. António Costa é um descalabro nos serviços públicos", dando como exemplo o facto de ser "preciso esperar meses para conseguir um Cartão do Cidadão ou uma consulta".