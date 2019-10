Rui Moreira diz que BE é "esquerda/marijuana"

JN Hoje às 12:06, atualizado às 12:59 Facebook

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, acusou o BE de distribuir a crianças com 10 anos camisolas a promover o consumo de marijuana. O Bloco de Esquerda diz que as camisolas não foram distribuídas, mas vendidas numa banca existente nas ações do partido.

"O Bloco de Esquerda deixou de ser a esquerda/caviar. Agora é a esquerda/marijiuana. Uma vergonha que este partido tenha vindo esta noite para a Assembleia Municipal do Porto fazer demagogia e falar de emergência - só depois de termos convocado uma assembleia potestativa para reivindicar do Estado mais polícia e leis mais duras contra o tráfico - e, simultaneamente, faça campanha com crianças de 10 anos envergando t-shirts de promoção ao consumo de canabis e o símbolo do Bloco", escreveu o autarca portuense no Facebook. "Uma vergonha até para o BE, que horas depois da publicação a apagou", acrescentou.

A publicação surgiu depois de Rui Moreira ter denunciado a situação na própria Assembleia Municipal, que decorreu na noite desta sexta-feira, e cujo tema único era o tráfico de droga na cidade do Porto.

O presidente da Câmara do Porto apresentou uma fotografia que terá sido publicada pelo BE na rede social, onde se veem as crianças com t-shirts com os símbolos da canábis e do BE e a frase "faz a folha à proibição".

"Sobre o tema das drogas leves, o Bloco de Esquerda partilha a posição de figuras como o presidente Jorge Sampaio. Quanto ao mais, as camisolas fotografadas não são distribuídas; são vendidas em banca, como outras, nas iniciativas do partido", fonte oficial do partido em resposta ao JN.