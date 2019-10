Rui Rio: travão a debate de urgência é prova de que geringonça "esteve viva"

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:10 Facebook

Rui Rio lamentou que a geringonça tenha voltado a dar sinais de união, ao impedir que o debate da Comissão Parlamentar Permanente sobre Tancos ocorresse até sexta-feira. Porém, o líder do PSD assume que não volta a insistir no caso durante a campanha.

Rui Rio defendeu, esta quarta-feira, que PS, BE e PCP voltaram a dar sinais de união, ao atirar para a próxima semana o debate de urgência da Comissão Parlamentar Permanente, que o PSD pretendia que ocorresse amanhã ou no dia seguinte. Segundo o presidente social-democrata, a geringonça "para este efeito esteve viva", apesar de a Esquerda parlamentar ter dados do contrário.

"O PS afasta-se do BE e do PCP por razões meramente eleitorais. Porque lhe interessa afastar do BE e do PCP agora, antes das eleições. Se for necessário, farão a geringonça outra vez", disse Rio, à saída da fábrica Pecol, em Águeda, onde fez uma visita e almoçou com os trabalhadores.

Apesar de subscrever a argumentação de Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, que discordou da data decidida para o debate, Rio recusou problematizar a questão. E até defendeu que "Tancos já foi muito debatido na campanha eleitoral".

"Passamos agora esse debate para a sede própria que é o Parlamento, portanto as coisas passam-se no Parlamento", frisou, quando confrontando pelos jornalistas sobre o pedido do debate de urgência que o próprio tinha feito há seis dias.

O mesmo presidente do PSD que exigiu várias vezes a António Costa, desde que foi conhecida a acusação de Tancos, que explicasse o que sabia sobre o caso, foi ainda mais longe ao assumir que não irá "fazer um barulho incrível" sobre o tema.

"O Parlamento entendeu que deve ser para a semana, por força da Esquerda, que não deve ser debatido em campanha eleitoral, que deve ser debatido para a semana. E assim será", concluiu, acrescentando laconicamente que "ninguém vai morrer por causa disso".