Rui Tavares: Europeísta com os pés no Ribatejo

Em 1986, uma viagem à Checoslováquia marcaria o jovem de 14 anos.

Foi o primeiro a falar na "concertação da Esquerda", dizem os camaradas do Livre, evocando "Roteiro para a convergência", o documento que ainda antes da oficialização do partido lançou aviso. "Não há tempo a perder para começar a preparar um plano de governação alternativa", lê-se num dos últimos pontos.

Estava-se em 2013, governavam Passos Coelho e Paulo Portas. Rui Tavares abandonara há dois anos a delegação do grupo parlamentar "europeu" do Bloco de Esquerda (eleito na condição de independente) em rutura com Francisco Louça. Acusado por este de querer reescrever a história da fundação do BE, o deputado europeu, que exigira ao então líder bloquista desculpas públicas, declarara o partido "incapaz de lidar com a diferença de opinião".