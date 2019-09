Santana acusa Catarina e Jerónimo de serem lobos "vestidos de cordeiro"

Hermana Cruz Hoje às 18:05 Facebook

Pedro Santana Lopes atacou, nesta tarde de sexta-feira, no Porto, os partidos que suportam a geringonça, acusando a bloquista Catarina Martins e o comunista Jerónimo de Sousa de serem lobos vestidos "de cordeiros".

"Eles agora vêm vestidos de cordeiros, em época de pré-eleitoral, mas sabemos bem os lobos que eles são. Não os deixamos enganar pela melhor peça de teatro da dona Catarina e do senhor Jerónimo. Se precisarem de se manter no poder, vão sumir depois do dia 6", atacou Pedro Santana Lopes, ao apresentar o programa eleitoral e os candidatos do Aliança às legislativas de 6 de outubro.

O líder do Aliança, que falava no Porto, nesta tarde de sexta-feira, chegou mesmo a dizer que se "fosse de Esquerda teria vergonha de ter deixado o Serviço Nacional de Saúde como está". Nesse âmbito, Santana Lopes defendeu a negociação de um "grande plano com Bruxelas" para uma rede básica de saúde, para a ferrovia (o Aliança defende a ligação de todos os distritos por comboio) e para o crescimento "sustentável" da economia.

"Chega de geringonça para sermos um país como deve ser!", concluiu Pedro Santana Lopes.