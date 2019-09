Site sobre as Legislativas já está online

Hoje às 17:37 Facebook

A página na internet sobre as legislativas de 6 de outubro já está online, com informação das listas de candidatos, boletins de voto e, no dia das eleições, os resultados provisórios e a afluência às urnas.

No sítio https://www.legislativas2019.mai.gov.pt/, da responsabilidade da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), já é possível consultar as listas de "Candidatos", podendo os interessados escolher visualizar por círculos eleitorais ou por partidos e coligações.

Estão igualmente já disponíveis imagens dos boletins de voto de cada um dos 22 círculos eleitorais, bem como um separador com as ligações para as páginas dos partidos e coligações concorrentes às eleições legislativas e fontes de informação relacionada com este ato eleitoral.

Será nesta mesma página que no dia 6 de outubro vão ser conhecidos, a partir das 20 horas, os resultados provisórios do escrutínio, sendo os dados atualizados ao longo da noite pela SGMAI.

Também estará disponível a afluência às urnas deste ato eleitoral, sendo conhecidos a partir das 13 horas o número de pessoas que foram votar até às 12 horas e, mais tarde, a partir das 17 horas, quantos eleitores foram às urnas até às 16 horas.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE), por seu turno, tinha adiantado à agência Lusa, através de fonte oficial, que desde a entrada em vigor da lei orgânica número 3/2018, que altera a Lei Eleitoral para a Assembleia da República, "a competência de publicação da lista dos candidatos, que era da CNE, deixou de o ser, passando a ser da SGMAI".

Na resposta à Lusa, a SGMAI tinha começado por deixar claro que "a interpretação da Lei Eleitoral para a Assembleia da República (LEAR) impõe que se distinga o conceito de 'candidaturas' do de 'listas', porquanto são realidades objetiva e materialmente distintas".