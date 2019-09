Nuno Miguel Ropio Hoje às 20:33 Facebook

A Tuna Académica da Universidade de Évora desafiou Rui Rio a juntar-se ao agrupamento em plena Évora e conseguiram pôr o líder do PSD de capa traçada a acompanhar o ritmo.

Chamaram-no de "deputado" e até de "socialista" para que o líder do PSD se juntasse à tuna. E conseguiram tirar Rui Rio da habitual postura recatada e tímida, colocando-o a marcar o passo da música.

Após a canção "Geraldo, sem pavor", sobre os feitos do guerreiro português que conquistou a cidade de Évora aos mouros, com que receberam o líder do PSD na Praça do Giraldo no fim de uma arruada, os elementos do agrupamento pediram ao "deputado" Rui Rio - que já assumiu que ser deputado não é um cargo que o fascine - que se juntasse ao coro de vozes.

Rio assentiu, e não só acompanhou a tuna numa mas em duas canções - uma delas um cântico alentejano: "Vou-me embora, vou partir mas tenho esperança de correr o mundo inteiro, quero ir".