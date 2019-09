"Vão dar um passeio". Ex-responsável do PAN responde a críticas

Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Georgina Figueiredo Guarani-Kaiowá, antiga responsável pela concelhia do Porto do PAN, respondeu a críticas a uma publicação na rede social Facebook feita pela própria, este domingo. As palavras levaram André Silva, porta-voz do partido, a emitir um comunicado.

"Cada vez mais tenho nojo destes semelhantes em espécie com que me vou cruzando e sou obrigada a partilhar o ar que respiro. Que venha uma praga que limpe esta m**** de gente". Estas foram algumas das frases que a antiga responsável do PAN pela concelhia do Porto publicou este domingo, ao final da manhã, na sua página de Facebook.

A publicação (partilhada mais de cem vezes) foi repudiada pelo partido Pessoas Animais e Natureza num comunicado enviado ao jornal online "Observador". No perfil de Facebook, Georgina continuaria a identificar-se como responsável pelo Conselho Local do Porto do PAN.

"A pessoa em causa não pertence a nenhuma estrutura do PAN, não é filiada do partido, nem é verdade que esteja envolvida com a Concelhia do Porto ou com a Comissão Política Nacional", realça o partido na declaração.

Georgina Figueiredo Guarani-Kaiowá voltou a reagir na sua página de Facebook, criticando o alarido que as suas palavras causaram. "Não sou filiada do PAN, logo não ocupo nenhum lugar no PAN. E para os ordinários que lá foram insultar: vão dar um passeio. Se preferirem ir à m****, estejam à vontade."