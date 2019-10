Já votaram quase três vezes mais emigrantes do que há quatro anos

Gina Pereira Hoje às 14:07 Facebook

Os serviços da Administração Eleitoral receberam, até quinta-feira, 88244 cartas de resposta remetidas pelos eleitores residentes no estrangeiro, sendo que os votos estão a chegar a bom ritmo, estimando-se que possam atingir os 100 mil até ao fim do dia desta sexta-feira. Isto significa que quase já triplicaram os votos por via postal face a 2015, quando foram contabilizados 31610 votos oriundos do estrangeiro.

O número de eleitores aptos a votar a 6 de outubro é de 10.810.662, mais cerca de 1,1 milhões do que nas anteriores legislativas, em 2015, devido ao recenseamento eleitoral automático no estrangeiro. Em relação a 2015, só nos círculos da Europa e de Fora da Europa, o número de eleitores aumentou de 78.253 para 895.590 e de 164.273 para 571.164, respetivamente, num total de 1.466.754 eleitores inscritos.

De acordo com informação da Secretaria Geral da Administração Interna, foram rececionados até quinta-feira 88.244 cartas de resposta, maioritariamente remetidas pelos eleitores residentes na Europa (69053). O número de boletins devolvidos também está em alta: 87521 contra 38367 há quatro anos. As cartas podem ser devolvidas por vários motivos, desde o facto de o eleitor não habitar no endereço indicado; o boletim não ter sido reclamado ou o eleitor já ter falecido.

Foram enviados boletins de voto para 186 países. Para votar presencialmente estão inscritos 2240 eleitores, sendo que para o seu exercício a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas tem já prevista a instalação de 79 locais de voto, dos quais 29 são do círculo Europa e 50 do círculo Fora da Europa.

Mais de 127 mil SMS

Para apoio ao eleitor, no âmbito da informação sobre o recenseamento e sobre o local e secção onde vota, foram recebidas até quinta-feira 127.148 mensagens SMS, sendo que o recurso ao número 3838 está a aumentar à medida que se aproxima a data das eleições.

No âmbito do apoio telefónico suportado pelo número azul 808206206, foram recebidas até quinta-feira 4134 chamadas telefónicas. A linha de apoio ao eleitor funciona, entre as 9 horas e as 19.30 horas, de segunda a sexta-feira, e no domingo, dia da eleição, vai funcionar entre as 7 e as 19 horas.