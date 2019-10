João Almeida pondera candidatura à liderança do CDS

Ana Sofia Rocha Hoje às 16:52 Facebook

João Almeida revelou esta segunda-feira ao Jornal de Notícias que pondera candidatar-se à liderança do CDS. Admitindo que não é um anúncio, diz que, como deputadao eleito, tem a "obrigação" de agir.

"A candidatura é algo que não estava nos meus planos e que continua a não estar, mas sendo um dos cinco deputados eleitos, acho que temos a obrigação de agir e pensar no futuro do partido", admitiu o porta-voz do partido. "Se o fizer, faço-o por convicção, porque acredito no CDS e pela força das circunstâncias".

Para já, João Almeida assume que irá avançar com uma moção ao congresso extraordinário face aos maus resultados e que isso não o impede de se candidatar à liderança. "De dezoito deputados passamos a cinco. É perder dois terços da força, o que cria muitas dificuldades ao partido", explicou João Almeida.

Na página de Facebook, João Almeida já havia deixado uma crítica aos resultados. "Foi uma derrota estrondosa do CDS e em democracia estes resultados não acontecem por acaso. É preciso não voltar a cometer os mesmos erros e encontrar o que faltou, causas e propostas que mobilizem as pessoas."