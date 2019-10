Autarcas retomam funções até tomada de posse na Assembleia da República

Hoje às 18:19, atualizado às 18:52 Facebook

Os autarcas João Azevedo (Mangualde) e Jorge Mendes (Valença) vão retomar as funções à frente das respetivas autarquias até tomarem posse como deputados na Assembleia da República.

João Azevedo suspendeu as funções de presidente da Câmara de Mangualde em 22 de agosto, para ser cabeça-de-lista do PS pelo círculo eleitoral de Viseu, e foi um dos quatro eleitos deste partido nas legislativas de domingo. Também o presidente social-democrata da Câmara de Valença Jorge Mendes retomou esta segunda-feira o mandato autárquico, que suspendeu em agosto, até à tomada de posse como deputado pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo a que concorreu como cabeça de lista.

"Eu tive de suspender para fazer campanha, mas assumo funções hoje à meia-noite", afirmou João Azevedo à agência Lusa, acrescentando que pretende continuar a desempenhar o cargo que ocupa desde 2009 "de uma forma profissional e com grande empenho até ao último minuto".

Já Jorge Mendes, 54 anos, economista, explicou que a liderança da segunda cidade do distrito de Viana do Castelo vai ser assumida pelo número dois da lista que concorreu às eleições autárquicas de 2017, Manuel Rodrigues Lopes, atual vice-presidente da autarquia.

"O vereador Mário Rui Oliveira que, neste momento, não tem pelouros, passa a ter pelouros e, para o seu lugar, entra Liliana Rodrigues, como vereadora sem pelouros", acrescentou.

Também a presidente da Câmara de Rio Maior, Isaura Morais, eleita no domingo como deputada à Assembleia da República pelo PSD, disse esta segunda-feira à Lusa que vai renunciar ao mandato autárquico a seguir à tomada de posse no parlamento.