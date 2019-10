Jovem de 18 anos lança site que compara programas eleitorais

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:25 Facebook

"Que falta de educação! Ias votar sem conhecer as propostas eleitorais de cada partido?" Esta é a mensagem que aparece no ecrã de quem acede a faltadeeducacao.pt, o site criado pelo jovem de 18 anos Nuno Can. A elevada taxa de abstenção e o facto de considerar que a educação foi esquecida nesta campanha eleitoral levaram-no a reunir as medidas dos principais partidos e a colocá-las online.

"Entre quarta [dia 25 de Setembro] e sexta-feira analisei os programas eleitorais, no sábado criei o site, no domingo ele foi para o ar". Nuno Can, estudante de Economia na Faculdade de Economia do Porto, considera-se "um bocadinho impulsivo", e foi precisamente isso que o fez deitar mãos à obra. De um momento para o outro criou o "Falta de Educação", site que reúne todas as propostas dos sete partidos com acento parlamentar em matéria de educação, tentando assim contribuir para trazer a debate uma área que considera ter estado ausente da campanha.

"Aquilo que me deu «o clique» foi um artigo, que já não sei quem escreveu, mas que dizia que a educação é o "parente pobre" das eleições. Aí compreendi que isto não era só uma perceção pessoal e que havia mais gente a considerar que a educação não está a ser discutida", diz Nuno. Da consciencialização à ação foi um pequeno passo: o jovem aspirante a economista passou dois dias a ler os programas eleitorais de PS, PSD, BE, CDS, PCP, PEV e PAN, selecionou os excertos fundamentais "para não ser uma coisa tão pesada", dividiu-os por temas e colocou tudo online. O site permite visualizar as propostas dos partidos lado a lado e comparar as medidas que cada um deles propõe implementar em áreas como a escola pública, o ensino superior, a habitação jovem ou o apoio à natalidade.

"Entusiasmado? Por discutir educação, sim..."

Nuno vai votar pela primeira vez na vida (nas Europeias de Maio ainda não tinha idade) pelo que, tendo em conta esse dado e, também, o projeto online que desenvolveu, perguntar-lhe se está entusiasmado por se estrear em atos eleitorais parece quase redundante. A resposta, no entanto, surge após uma pequena hesitação e surpreende um pouco: "Estou entusiasmado para discutir sobre isto... Vou votar, sem dúvida, mas confesso que ainda não sei em quem". Isto porque, apesar de considerar que "todos os partidos têm propostas interessantes para a educação", o jovem de Vila Nova de Gaia fica desagradado pela falta de entendimentos entre esquerda e direita em matéria de educação. Defende mesmo que "eles não são incompatíveis" e que "o país precisa" dessas convergências - convergências essas que, no seu entender, não acontecem devido ao medo da perda de votos.

E depois de domingo?

O "Falta de Educação" também surgiu devido à preocupação que a elevada abstenção suscita em Nuno Can. "Cada geração vota menos do que a anterior", lembra o jovem estudante, embora a escola "também nunca se tenha preocupado muito com isso" e continue a formar seres humanos "pouco críticos". Nuno fez a sua parte ao tentar contribuir para um voto mais informado, mas ainda não sabe o que vai ser do site a partir de dia 6. "Gostava de fazer o projeto crescer", garante, mas isso vai depender de haver ou não "gente a querer colaborar".