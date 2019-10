Juventude da CDU fez sunset e churrasco de campanha

Carla Soares Hoje às 17:01 Facebook

Do mais antigo jardim municipal do Porto, em São Lázaro, até ao Passeio das Virtudes, a juventude da CDU desfilou rumo ao pôr do sol, numa ação de campanha com os primeiros candidatos pelo distrito que terminou com um sunset, numa festa com DJ e churrasco.

O percurso promovido pelos jovens da CDU no Porto fez-se repleto de bandeiras com as várias cores da candidatura e cartazes defendendo várias causas que movem os mais novos. E incluiu a primeira e a segunda candidatas pelo distrito, Diana Ferreira e Ana Mesquita. A iniciativa terminou, quarta-feira à noite, num dos marcos da cidade onde muitos jovens se juntam habitualmente ao final da tarde.

As intervenções arrancaram por volta das 19 horas, já no Passeio das Virtudes, com Diana Ferreira, Ana Mesquita e o jovem candidato Afonso Sabença, estudante que está em vigésimo na lista.

Afonso Sabença, de 20 anos, começou por recordar o trabalho de esclarecimento e discussão junto dos jovens do distrito do Porto. "Fomos já a centenas de escolas, faculdades e locais de trabalho, realizamos diversas iniciativas abordando inúmeros problemas, dos mais gerais aos mais concretos", declarou, defendendo "a concretização da tão necessária alternativa política patriótica e de Esquerda, a única capaz de responder aos anseios e às aspirações da juventude".

Conquistas

"Graças ao contributo decisivo da CDU e à luta dos estudantes e jovens trabalhadores, reduziu-se o valor da propina máxima, mantendo-se o valor das bolsas, aumentou-se o complemento de alojamento para estudantes deslocados, reforçou-se a ação social escolar, concluíram-se e fizeram-se obras em inúmeras escolas, reduziu-se o número de alunos por turma e acabou-se com os exames de 4º e 6º ano", enumerou depois o jovem candidato. Além disso, "aumentou-se o salário mínimo nacional, as reformas e as pensões", sublinhou o candidato.

Num recado aos socialistas, argumentou que "estas medidas que não constavam do programa do PS foram conquistadas a pulso pela juventude e os trabalhadores nas ruas, e na Assembleia da República pelos deputados da CDU". Após elencar outras medidas cuja paternidade os comunistas reclamam, falou dos desafios que se colocam agora para os mais novos.

Entre as áreas que marcaram as reivindicações do desfile e do sunset da juventude, estiveram a Educação, como a gratuitidade dos manuais escolares, o fim da propina e a valorização do ensino profissional; e também a Saúde, com a defesa do SNS, e os transportes, com a valorização do passe único intermodal com vista à gratuitidade do transporte público. Não faltaram também os temas da Habitação que, segundo destaca a CDU, tem que ser assegurada enquanto direito constitucional, nem a concretização de 1% do Orçamento do Estado para a Cultura.