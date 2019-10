Líder da juventude centrista atira "pesada derrota" aos eleitores

Ana Sofia Rocha Hoje às 18:51 Facebook

O líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, admitiu esta segunda-feira que "os eleitores infligiram uma pesada derrota ao CDS", comprometendo o partido.

Para o jovem líder, que não revelou se iria avançar com uma candidatura à liderança, o partido tem "o dever de lutar, não de fugir" insistindo que é preciso "olhar para a mudança do mundo e adaptar a intervenção".

Francisco Rodrigues dos Santos, conotado como a ala mais conservadora do partido, teceu, na segunda-feira, duras críticas aos resultados de domingo. "Os resultados comprometem-nos com uma ponderação lúcida e serena, que procure domar os ímpetos, extrair conclusões enxutas e repor os índices de confiança", escreveu na sua página do Facebook.

"Temos o dever de lutar, não de fugir. Há um único rumo seguro: procurar estar certo, rejeitando concessões, sem temer fazer ou dizer o que acreditamos. Esse é o único caminho para merecermos e conquistarmos a confiança do nosso povo."

Para o também advogado, "cada passo está carregado de sérias consequência e de verdadeiras mudanças". Ainda assim, não admitiu qualquer possibilidade de apresentar uma candidatura à liderança do CDS. "Da minha parte, e na altura própria, avaliarei as minhas".

Revelando que a solução de futuro do CDS é a "grande casa das direitas", sublinhou que "a razão da coabitação não poderá ser o jogo em busca das diferenças, mas a construção de um teto comum debaixo do qual todas se sintam representadas".