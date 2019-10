Livre pede reuniões a BE, PCP, PEV e PAN sobre "possíveis convergências"

Hoje às 20:58 Facebook

O Livre, que conseguiu eleger a deputada Joacine Katar Moreira nas eleições legislativas de domingo, pediu para se reunir com BE, PCP, PEV e PAN para discutir "possíveis convergências".

De acordo com comunicado enviado às redações, o Livre indica que "convidou o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o Partido Ecologista 'Os Verdes' e o partido Pessoas-Animais-Natureza para discutir as propostas, ações e possíveis convergências durante a próxima legislatura".

"O Livre pretende também apresentar-se perante estes partidos enquanto estreante na Assembleia da República, para apresentação das propostas que pretende trazer à discussão, com base no programa eleitoral que levou às eleições", acrescenta a nota.

O comunicado dá também conta que a comitiva que estará presente na reunião de quarta-feira de manhã com o Partido Socialista será composta pela deputada eleita no domingo, Joacine Katar Moreira, e os membros do Grupo de Contacto -- órgão executivo do partido -- Carlos Teixeira, Patrícia Gonçalves, Pedro Mendonça, Isabel Mendes Lopes e Paulo Muacho.

A reunião decorrerá na sede do Livre, em Lisboa. Pelo PS, estarão presentes o secretário-geral e primeiro-ministro indigitado, António Costa, o presidente, Carlos César, a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Além do Livre, a delegação socialista vai reunir-se também com PAN, PEV, PCP e BE.