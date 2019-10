Lobo Xavier critica Rui Moreira e lamenta "facadas"

Carla Soares Hoje às 21:44, atualizado às 21:50 Facebook

António Lobo Xavier deixou, esta quinta-feira à noite, num jantar do CDS em Fânzeres, Gondomar, alguns recados ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, por não ter recebido Assunção Cristas na véspera. E falou mesmo de "facadas".

Na quarta-feira, Moreira desmentiu apoiar qualquer partido perante notícias de que iria estar presente num espetáculo na Casa da Música com Assunção Cristas, em sinal de apoio ao CDS, e ao qual acabou por não comparecer.

"Ontem [quarta-feira] no Porto, aconteceu de tudo", afirmou Lobo Xavier. E disse ter havido "encontrões, algumas facadas e pessoas do Porto que não puderam receber" a líder do CDS.

Lobo Xavier foi o orador escolhido para o jantar-comício desta quinta-feira que o CDS transformou numa homenagem em memória de Diogo Freitas do Amaral.