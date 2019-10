Minuto a minuto, projeção inédita à boca da urnas e emissão especial

Hoje às 17:39 Facebook

Estudo da Pitagórica para JN, TSF e TVI será divulgado às 20 horas na edição online, onde haverá informação atualizada ao minuto e vários convidados para analisarem os resultados.

Com informação atualizada minuto a minuto, vários convidados para comentarem os resultados à medida que forem conhecidos e uma projeção inédita, feita à boca das urnas, com recurso a tablets e divulgada às 20 horas. É assim que o JN vai acompanhar as legislativas, com vários apontamentos de reportagem na Redação e nas sedes das candidaturas.

Projeção

Pela primeira vez, vai ser feita uma sondagem à boca das urnas com recurso a tablets. A projeção da Pitagórica para o JN, TSF e TVI vai abranger 41 freguesias de todos os distritos do país. Basicamente, os eleitores vão simular o seu voto numa réplica digital. "Só têm que carregar com o dedo no local onde colocariam a cruz. Depois, abre um segundo ecrã, onde é pedido o sexo e a idade", explica Alexandre Picoto, da Pitagórica, salientando que, assim, vai ser mais rápido o processo de recolha e análise dos dados. Acresce que se mantém a total confidencialidade do voto.

Debates

O JN vai promover também, a partir das 19.45 horas, uma emissão online que inclui dois painéis nos dois estúdios JN. Um com os autarcas de Matosinhos e de Braga, Luísa Salgueiro e Ricardo Rio, com o ex-vereador do Porto Rui Sá e o sociólogo João Teixeira Lopes. E outro com o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, o cantor Miguel Guedes e a professora universitária Felisbela Lopes.

Minuto a minuto

Na edição online, toda a informação é atualizada minuto a minuto.