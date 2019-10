MPT: "Andamos nisto há 26 anos, a pregar sobre o ecologismo"

Hoje às 16:41 Facebook

O Partido da Terra (MPT) iniciou o penúltimo dia da campanha com uma ação de limpeza na praia de Carcavelos, em Cascais, para demonstrar que cabe ao cidadão proteger o ambiente e mudar o cenário no parlamento.

A ação juntou uma dúzia de apoiantes do MPT, munidos de bandeiras e camisolas com o símbolo do partido (um trevo), que iniciaram a limpeza com a ajuda de luvas, pinças e sacos de papel.

Nesta recolha, as beatas estiveram em maioria, com o presidente do MPT, José Inácio Faria, a sublinhar o risco que representam para o ambiente, além de resultarem de uma prática muito nociva para a saúde. A escolha desta praia não foi aleatória, segundo esclareceu.

Temos de ter uma consciência cívica de não poluir

Depois de, na semana passada o partido ter realizado uma iniciativa na praia do Cabedelo, Figueira da Foz, que é muito poluída e onde recolheu "quilos e quilos de lixo", o MPT decidiu mostrar um bom exemplo de limpeza.

"Decidimos visitar uma das praias mais limpas de Portugal. A limpeza é feita diariamente, mas não chega. Essa responsabilidade da limpeza e de não poluir é de todos nós, cidadãos", disse.

E advertiu: "Não podemos pensar que, por pagarmos impostos, eles têm de fazer a limpeza. Não é assim. Temos de ter uma consciência cívica de não poluir. O esforço maior que a natureza pede não é ao governo, nem às instituições, é ao cidadão".

Andamos nisto há 26 anos, a pregar sobre o ecologismo

No fim de uma caminhada pelo areal, onde recolheram algum lixo, os apoiantes do MPT mostraram otimismo na eleição de um grupo parlamentar e reclamaram louros na matéria ecologista. "Andamos nisto há 26 anos, a pregar sobre o ecologismo e a necessidade de defendermos o ambiente", disse José Inácio Faria.

E por isso advogou que não basta falar sobre o que está mal e a necessidade de limpeza, mas também "não poluir, consumir menos e ter hábitos de consumo diferentes".

Sobre a mensagem ecologista pela primeira vez comum a vários partidos, o presidente do MPT assumiu que a mesma deve dar alguns votos.

"Mas é triste que só agora os partidos falem de campanhas ecologistas. Andamos há 26 anos a falar da ecologia, da defesa do ambiente e não só das alterações climáticas", disse.

Sobre as eleições do próximo domingo, José Inácio Faria mostrou-se crente na eleição de um grupo parlamentar e disse compreender a desmotivação dos eleitores portugueses, que se espelha na elevada taxa de abstenção.

"Não condeno a elevada percentagem de abstenção em Portugal pelos cidadãos, mas sim pelos políticos e pela péssima imagem que dão e isto não é contrariado pelos partidos do poder", disse.