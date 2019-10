Notas da campanha: Entre o luto e os últimos cartuchos

Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A contar os últimos cartuchos para as eleições de domingo. Foi assim que andaram, esta quinta-feira, todas as candidaturas. E nem o falecimento de Freitas do Amaral levou ao cancelamento de ações de campanha. O partido que fundou, o CDS-PP, transformou um comício no Porto numa homenagem.

PS - Um dia depois de ter andado a visitar obras do Estado, António Costa foi a Mangualde visitar duas fábricas. Desafiou os empresários a pagar melhor e acabou aplaudido. Se ganhar as eleições, uma das suas prioridades será sentar-se à mesa com a Concertação Social, prometeu. Mais tarde, recebeu o apoio da ex-primeira Dama, Manuela Eanes

PSD - Num dia em que considerou ter "mais sensibilidade para a gestão" do que António Costa, Rui Rio recusou antecipar se estará disponível para viabilizar um Governo socialista. "Respondo a isso, quando o Dr. António Costa responder se está disponível para viabilizar o meu Governo", ripostou, antes de descer Santa Catarina ao lado de Jardim e de Rangel.

BE - Enquanto o PSD tirou o clima festivo das suas ações de campanha, Catarina Martins enalteceu a "convergência" que Diogo Freitas do Amaral conseguiu fazer entre "direitos humanos e paz".

CDU - Já Jerónimo de Sousa manteve o registo dos últimos dias da campanha, de desvalorizar os resultados das sondagens para garantir a sua confiança num bom resultado para a CDU. E recusou falar sobre "contas apressadas" para revelar se a CDU voltará a apoiar um Governo liderado pelo PS.

CDS-PP - O dia foi de luto para o CDS-PP, devido ao falecimento de Diogo Freitas do Amaral. E transformou um comício-festa, no Porto, num evento de homenagem a um dos seus fundadores. Antes, condenara a tentativa de agressão de que fora alvo, na véspera, numa arruada em Santa Catarina.

PAN - No penúltimo dia de campanha oficial, André Silva falou de um tema querido para o PAN: a proteção animal. Numa visita a um canil, André Silva defendeu regras mais apertadas para a criação de animais e um reforço das medidas de proteção. André Silva respondeu ainda aos Verdes, que na véspera atacara os "panpulismos" para acusar o PEV de ser "uma ficção política".