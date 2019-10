Partido Nós, Cidadãos! expectante na eleição em Lisboa, Porto e Évora

Hoje às 16:31 Facebook

O presidente do Nós, Cidadãos! disse que o partido vai ter "um resultado interessante" no domingo, manifestando expectativa quanto à possível eleição nos círculos de Lisboa, Porto e Évora.

"O balanço ainda é cedo para se fazer, mas uma coisa é certa estamos completamente moralizados em círculos como Lisboa, Porto e Évora para ter resultados muito acima do expectável", disse à agência Lusa Mendo Castro Henriques, após uma visita, na Amadora, à Cooperativa Moving Diáspora, que funciona como uma loja do cidadão para os imigrantes cabo-verdianos.

O presidente do partido e cabeça de lista pelo círculo de Lisboa adiantou que tem sentido, das conversas de rua, "uma insatisfação com os políticos profissionais" e "uma espécie de cansaço por parte das pessoas" sobre aquilo que ouvem na televisão, que "é mais do mesmo".

Falsa bandeira de Tancos foi agitada para afastar as grandes questões

Mendo Castro Henriques disse também que o Nós, Cidadãos! "não acredita muito nas sondagens", uma vez que não aparecem os partidos que estão abaixo dos 3% , que é a margem de erro.

"Não aparecemos, mas estaremos com resultados interessantes", sustentou, lamentando que os grandes partidos apenas tenham debatido na campanha o caso de Tancos. Para Mendo Castro Henriques, esta "falsa bandeira foi agitada" e foi utilizada na campanha para "afastar as grandes questões".

"Esta segunda semana, em vez de ser o foco e dizer aos portugueses como se pode ter melhor saúde, melhores pensões, como se pode ir buscar investimentos e ter mais dinheiro para fazer reformas indispensáveis, não foi assim. Por razões táticas esquece-se a estratégia", disse.

Nesta visita à Cooperativa Moving Diáspora, o presidente do Nós, Cidadãos! quis chamar a atenção para a falta que faz o recenseamento dos imigrantes, principalmente os de origem cabo-verdiana.

"Há mais de uma dezena de milhares de cidadãos cabo-verdianos e ao mesmo tempo portugueses que ainda não estão recenseados, ou no caso de estarem recenseados, não se interessam ainda o suficiente pelos seus direitos como cidadãos portugueses", disse.