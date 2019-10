Presidente da República promete "fazer tudo para que haja estabilidade"

Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prometeu "fazer tudo para que haja estabilidade", declarando-se tão empenhado nesse objetivo como este esteve na anterior legislatura.

"O que eu tenciono ouvir das forças políticas e dizer às forças políticas é que, tal como na legislatura anterior, o Presidente vai fazer tudo para que haja estabilidade", afirmou o chefe de Estado aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Centro de Congressos do Estoril, no concelho de Cascais.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que, para já, "o Presidente da República deve ouvir os partidos, indigitar o primeiro-ministro, depois haverá tempo para o primeiro-ministro proceder às diligências para a formação do Governo".

"Se me perguntam: o Presidente está empenhado? Está exatamente empenhado na estabilidade como esteve na última legislatura", reforçou.

O PS venceu as legislativas de domingo, sem maioria absoluta, seguindo-se PSD, BE, CDU (PCP/PEV), CDS-PP e PAN. Chega, Iniciativa Liberal e Livre elegeram, cada um, pela primeira vez, um deputado nestas eleições.