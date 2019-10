PS convida partidos para reuniões na quarta-feira

Gina Pereira Hoje às 22:39 Facebook

O PS já formalizou pedidos de reunião para quarta-feira com os parceiros parlamentares de há quatro anos.

A ideia é que a equipa negocial do PS, encabeçada pelo próprio António Costa, se dirija às sedes dos restantes partidos para avaliar da possibilidade de renovar a "solução política".

No domingo à noite, no discurso de vitória, António Costa mostrou vontade de reeditar a "solução política" que permitiu levar a bom porto os últimos quatro anos de Governo, alargando-a agora ao PAN e ao Livre. Os pedidos de reunião foram dirigidos esta segunda-feira, tendo sido pedidos para quarta-feira, já depois das reuniões dos partidos com o presidente da República, que decorrem durante o dia de amanhã no Palácio de Belém.

Costa disse que "era desejável renovar" a solução de há quatro anos, mas lembrou que isso "não depende só do PS". "A nossa responsabilidade é tomar a iniciativa, a responsabilidade dos outros é não fecharem a porta", disse, insistindo que o PS saiu "reforçado" das eleições e que foi o seu programa que ganhou, traçando uma linha vermelha: as contas certas e a credibilidade externa são para manter.