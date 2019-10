PS reúne com Bloco de Esquerda amanhã às 18 horas

Hoje às 11:29 Facebook

PS e Bloco de Esquerda iniciam, amanhã, as negociações com vista a um entendimento entre os dois partidos para a próxima legislatura.

O encontro, apurou o JN, vai ocorrer na quarta-feira, às 18 horas, na sede do Bloco de Esquerda, na rua da Palma, em Lisboa.

O secretário-geral do PS, António Costa, deverá encabeçar a delegação socialista, que será composta, ainda, por Ana Catarina Mendes, secretária-geral-adjunta, e Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Serão recebidos por uma equipa do BE encabeçada pela coordenadora bloquista, Catarina Martins, e acompanhada de Pedro Filipe Soares, até agora líder parlamentar do Bloco, Mariana Mortágua e Jorge Costa, deputado.

Os pedidos de reunião, foram formalizados na segunda-feira pelo PS, que manifestou vontade de reunir com BE e CDU, dando seguimento à vontade demonstrada por António Costa, no discurso de vitória da eleições de domingo, de reeditar a solução política que permitiu levar a bom porto os últimos quatro anos de Governo, alargando-a agora ao PAN e ao Livre.