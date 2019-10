PSD/Braga diz que "nenhum outro militante" teria tido melhor resulta

Hoje às 17:54 Facebook

O presidente da Distrital do PSD de Braga defendeu, na segunda-feira, que "nenhum outro militante" teria conseguido melhor resultado do que Rui Rio conseguiu nas eleições legislativas de domingo e que agora "é preciso calma".

Em declarações à Lusa, José Manuel Fernandes disse mesmo que "face às previsões quase catastróficas", o resultado do PSD "acabou por ser positivo" e que não se deve "apressar" o "natural processo eleitoral" do partido, que segundo o calendário tem eleições já no início do próximo ano.

O PS venceu as eleições legislativas de domingo com 36,65% dos votos e 106 deputados eleitos, segundo os resultados provisórios, sendo que de acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,90% dos votos e 77 deputados.

"Tenho a convicção de que nenhum outro militante teria conseguido estes resultados", afirmou o também eurodeputado.

Questionado sobre se Rui Rio devia demitir-se ou antecipar o processo eleitoral para escolha do presidente do partido, José Manuel Fernandes afirmou que "é preciso ter calma".

"Não vejo porque estar a adiantar o calendário do partido, nem sequer se sabe se o Dr. Rui Rio se quer recandidatar ou não.

Sobre os resultados no distrito de Braga, o líder distrital social-democrata gostou-se satisfeito: "Foram bons. Mantivemos os nossos deputados e foi a recompensa pela excelente escolha do cabeça de lista e pelo trabalho de todos os candidatos, oriundos do distrito, sem nenhum paraquedista", disse.

José Manuel Fernandes apontou agora as baterias para as próximas autárquicas considerando que os resultados de domingo são "um bom indicador" do que podem ser o daquelas eleições.

"Queremos manter as autarquias que temos e ganhar mais", claro.

Em Braga, o PS teve a maior percentagem de votos (36,4%) contra os 34% do PSD mas acabaram por eleger ambos oito deputados, mais um para os socialistas do que em 2015.

O BE elegeu dois deputados e o PCP perdeu o único mandato obtido em 2015.

Em 2015, a coligação PSD/CDS-PP obteve 45,6% dos votos no distrito de Braga, elegendo 10 deputados, oito sociais-democratas e dois centristas.