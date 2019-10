Quantos votos custa um deputado?

Rafael Barbosa Hoje às 18:36 Facebook

Os deputados têm todos o mesmo valor? Não em número de votos. Os mais baratos são os socialistas: em média bastam 17607 votos. O mais caro foi o deputado eleito pelo Chega: 66442 eleitores.

É uma das consequências da falta de proporcionalidade e da divisão do país em duas dezenas de círculos eleitorais. Os deputados não custam todos o mesmo. Ou seja, alguns partidos têm de convencer muitos mais eleitores do que outros para chegar ao Parlamento.

Quem conseguiu os deputados mais "baratos" (com menor número de votos) nas eleições de domingo foi, claramente, o PS: em média, 17607 eleitores foram suficientes para cada um dos seus 106 mandatos (ainda falta atribuir os quatro eleitos pelos dois círculos da emigração).

Segue-se, nesta tabela de custo-benefício, o PSD, que teve de fazer um esforço um pouco maior: 18448 eleitores para cada um dos seus 77 deputados. A partir daqui, o "preço" a pagar por um deputado sofre uma taxa de inflação acentuada.

O Bloco já precisou em média de quase 26 mil votos para cada um dos seus 19 deputados e a CDU um pouco mais de 27 mil. Mas que dizer então do PAN e do CDS: ficaram com preços proibitivos de mais de 41 e 43 mil votos, respetivamente.

Não foram, no entanto, os mais caros: essa medalha é para o Chega: mais de 66 mil votos para conseguir um representante no Parlamento. E talvez valha a pena destacar o investimento desperdiçado pelo Aliança: os seus 39 mil votos não serviram para "comprar" nem um mandato (por estes valores, tanto PS como PSD conseguiriam dois deputados).