Rio critica PS e manda recado ao PSD: em caso de vitória não há emprego para "boys"

Nuno Miguel Ropio Hoje às 22:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Rio defendeu que a falta de comparência no domingo por parte dos habituais abstencionistas será um voto de confiança no PS, a quem mais uma vez colocou debaixo de fogo por causa da nomeação de militantes e familiares para órgãos do Estado. Aliás, o líder do PSD avisou as hostes laranjas: em caso de vitória do partido não há emprego para "boys" como fazem os socialistas.

Rui Rio lançou, esta quinta-feira, um forte apelo - o primeiro ao longo desta mais de semana e meia de campanha - aos abstencionistas, avisando-os que "quem não votar" está a validar a permanência da gerigonça no poder.

"Aqueles que vão se abster no domingo percebam que se não forem votar, e não votarem no PSD, na pratica estão a reforçar o PS, o PCP e o BE. Por isso, quem no domingo não votar tem de ter a consciência que, indiretamente, é como se estivesse a votar nessa solução", acenou o líder social-democrata, num comício na Praça da Batalha, no Porto ao início da noite desta quinta-feira, após uma arruada pela Rua de Santa Catarina, onde se fez acompanhar pelo ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim.

E por estar a jogar em casa, lançou um desafio à memória dos portuenses sobre o tempo que esteve à frente dos destino da Câmara da Invicta: "O Porto nunca me enganou e eu nunca enganei o Porto".

Numa intervenção de 20 minutos, encurtada devido à chuva que começou timidamente a fazer-se sentir, Rio voltou a apontar baterias aos socialistas pelo caso "familygate", ainda que desta vez - ao contrário do que aconteceu nos últimos dois comícios, na Malafaia e Viseu - não tenha colocado debaixo de fogo o presidente do PS, Carlos César.

"Se viermos a liderar o Governo não vamos para a Administração Pública para a inundar com militantes do PSD e de gente que nos é afeta. Muito menos vamos para a Administração Pública para colocar lá os nossos familiares e os familiares dos nossos amigos", disse, para deixar um recado interno.

"Ir para a Administração Pública e não colocar lá os militantes do PSD e os familiares é um compromisso que tenho para com Portugal mas é [também] um recado que deixo para dentro do meu próprio partido", avisou, arrancando fortes aplausos.

O comício, com o qual Rio considerou que "São Pedro está a ser complacente", por a chuva ter ameaçado pôr um fim abrupto, seguiu-se a uma pequena mas densa arruada de algumas centenas.

Agendada para as 18 horas, pelas 18.30 horas ainda não tinha arrancado, já que ao fundo da rua ainda se via a arruada do BE e uns quantos metros mais à frente dos bloquistas uma meia dúzia de bandeiras do PPM. Junto à Capela das Almas aguardavam Rio dezenas de militantes vindos de autocarro de Alijó, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez.

Ladeado por, além de Jardim, pelo eurodeputado Paulo Rangel e o vice-presidente do partido Salvador Malheiro, Rio pouco contacto teve com quem o queria fotografar ou manifestar-lhe apoio. Acabou apenas por desfilar desde a Capela das Almas em passo acelerado, tendo em conta que foi afastado da multidão por uma pequena moldura constituída pelo grupo de seguranças que o tem acompanhado desde o início da campanha, mas desta vez reforçado.

Após o incidente de Assunção Cristas no mesmo sítio, na quarta-feira, Rio foi protegido logo no arranque da arruada quando uma portuense lhe apontou o dedo e o contestou com veemência os 12 anos à frente da Invicta.