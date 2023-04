Cancelada palestra de Boaventura de Sousa Santos no Porto por "motivos de segurança"

O Núcleo de Alunos de Sociologia do Porto anunciou que Boaventura de Sousa Santos não vai encerrar o Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia (ENES), no Porto, como estava inicialmente previsto. O diretor emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) foi denunciado por ter alegadamente assediado sexualmente várias investigadoras na instituição.

O grupo de estudantes explica, numa publicação nas redes sociais, que a presença do sociólogo poderia "desvirtuar a tranquilidade necessária para a organização e fruição do evento" e alegaram também "motivos de segurança".

"Informamos que o Professor Doutor Boaventura de Sousa Santos não irá participar no ENES 2023", tendo sido substituído pelo sociólogo João Teixeira Lopes na conferência de encerramento do evento.

PUB

O núcleo defende que "não participa nem subscreve cultura de cancelamento ou julgamentos em praça pública". "Acreditamos no princípio de presunção de inocência", lê-se na publicação do Facebook. Ao mesmo tempo, os estudantes de sociologia do Porto destacam o "princípio alienável da defesa intransigente das vítimas e dos seus testemunhos".

Na semana passada, Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins foram suspensos, a pedido dos próprios, dos cargos que ocupavam no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra. A decisão surge na sequência das denúncias feitas por três investigadoras no capítulo do livro "Má conduta sexual na Academia", publicado na editora académica Routledge.

As autoras acusam o diretor emérito do CES e o investigador, respetivamente, de comportamentos sexuais inapropriados para com as mulheres na instituição. Mais tarde, duas mulheres afirmaram publicamente ter sido vítimas de assédio por Boaventura de Sousa Santos: a deputada brasileira Bella Gonçalves e a ativista argentina Moira Ivana Millan.

Foi criada uma comissão independente de averiguação das denúncias pelo CES. Mas o Ministério Público de Coimbra não recebeu qualquer queixa relacionada com os dois homens, que negaram os factos relatados no livro internacional.