Cancelados quase 50 voos no Aeroporto de Lisboa esta quinta-feira

Guilherme Lopes Hoje às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A situação no aeroporto de Lisboa continua difícil. Foram cancelados, esta quinta-feira, 47 voos, entre chegadas (25) e partidas (22), segundo o site da ANA, quase o dobro do dia anterior (25). A maioria dos voos foi da TAP (34), com o restante sendo voos internacionais (13).

Segundo dados da ANA, até às 23:30 de quinta-feira, a tarde foi mais difícil no Aeroporto Humberto Delgado, com 31 voos cancelados. Durante a manhã, 16 voos foram cancelados.

Em termos de partidas, a TAP cancelou 17 voos, sendo a maioria de tarde (12). Relativamente às chegadas, a TAP cancelou 17 voos, 11 deles durante a tarde.

Os principais destinos, entre partidas e chegadas, cancelados pela operadora portuguesa foram Londres (dois voos), Paris (dois), Porto (dois) e Amesterdão (cinco).

Do total dos voos internacionais (13 voos), cinco foram partidas e oito foram chegadas. As principais operadoras que cancelaram os seus voos foram a Azores Airlines (companhia aérea subsidiária do grupo SATA), a espanhola Iberia, a Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), a britânica British Airways, a holandesa Transavia e a chinesa Beijing Capital.