Candidato à distrital do Porto do PSD promete dar voz ao Norte

Sérgio Humberto quer juntar todas as distritais do PSD no Norte do país para que a região volte a ter voz e compromete-se a unificar também o partido no Porto. O presidente da Câmara da Trofa é o único candidato às eleições de sábado à distrital do Porto, numa lista em que aposta no vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, para a Mesa da Assembleia Distrital.

Depois de um último mandato de Alberto Machado, marcado por divisões internas, o autarca da Trofa entra na corrida pela liderança do PSD/Porto com a garantia de que irá "somar e não subtrair". Mais. No manifesto eleitoral, que entregou esta quinta-feira, Sérgio Humberto compromete-se a juntar todas as distritais do Norte para que a região "seja efetivamente ouvida".

Ao avançar, o autarca assume que está em "clara sintonia" com o líder Luís Montenegro. Aliás, escolheu para a Mesa da Assembleia Distrital o seu "vice" Paulo Rangel. Porém, vinca: "Com independência e irreverência própria".