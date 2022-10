Candidato a líder da IL diz ser "desejável" que surjam mais candidaturas

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 22:34 Facebook

O deputado Rui Rocha, para já o único candidato à liderança da IL, nega que o facto de ter o apoio do presidente demissionário, João Cotrim Figueiredo, limite a apresentação de outras candidaturas. O parlamentar, eleito por Braga, descreve como "inqualificáveis" as palavras do primeiro-ministro, que acusou os liberais de prepararem uma aproximação ao "lamaçal" do Chega.

Em entrevista à RTP 3, Rui Rocha lembrou que os militantes da IL poderão apresentar candidaturas à liderança "pelo menos até ao fim de novembro", pelo que considera não existir "nenhuma limitação" a que surjam mais candidatos. As eleições, recorde-se, foram marcadas para dezembro, embora alguns militantes defendam que elas sejam adiadas para janeiro.

"Não há nenhuma limitação, é até desejável que essa apresentação de listas concorrentes possa acontecer", reforçou o parlamentar. "As pessoas que tenham essa vontade estão perfeitamente à vontade para o fazer", vincou, insistindo ser "desejável que possa haver debate democrático" no partido.