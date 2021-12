Candidato de lista quer baixar ordenados no Montepio

Nuno A. Amaral Hoje às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Alves, que lidera a lista D às eleições da Associação Mutualista, considera "inaceitável" a atual política de remunerações "num grupo a perder valor".

A campanha para as eleições dos órgãos associativos do Montepio Geral - Associação Mutualista, que irão decorrer entre os dias 13 e 17 de dezembro, teve esta quinta-feira mais um capítulo, com a realização, num hotel do Porto, de uma das sessões de apresentação da lista D, liderada por Pedro Alves.

A lista pretende que a associação se assuma como "a instituição que preenche, de forma relevante, as lacunas do Estado" em áreas tão sensíveis como "a preparação dos mais jovens para a vida ativa, a proteção das famílias ao nível dos riscos de saúde, a manutenção da qualidade de vida no período pós-emprego e a ajuda aos cuidadores dos mais debilitados, com especial atenção para a oferta no domínio dos serviços de assistência domiciliária".

Em entrevista à Agência Lusa, Pedro Alves diz que, se ganhar, vai baixar os ordenados dos administradores, que não considera aceitáveis "num grupo a perder valor".

"Nessa política de remunerações não iremos ter o presidente do Conselho de Administração a ganhar 30 mil euros por mês, ou coisa que se pareça, nem vogais da administração a ganhar 22 ou 23 mil euros", declarou o líder da lista D, acrescentando ainda que não será permitida a "acumulação de ordenados com outras fontes de rendimento dentro do próprio grupo" Montepio.

Questionado se se refere ao atual presidente da mutualista, Virgílio Lima, por haver informações que indicam que acumula o ordenado com a pensão de reforma do grupo, Pedro Alves disse apenas que não vai "permitir que isso aconteça".