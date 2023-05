Candidatos à liderança do PAN prometem recuperar votos e eleitos

Reforçar a voz do PAN, recuperar votos perdidos e eleitos, envolver personalidades da sociedade civil e comunicar melhor a mensagem do partido são algumas bandeiras que marcam este sábado o seu congresso em Matosinhos. Na corrida à liderança estão a atual porta-voz, Inês de Sousa Real, e o antigo dirigente e ex-deputado Nelson Silva, que traçam limites a eventuais acordos com partidos.

A Escola Básica de Matosinhos foi o palco escolhido para o nono congresso do qual saíra a nova Comissão Política Nacional e a estratégia para os próximos anos. Serão ainda votadas três propostas de alteração aos estatutos e discutidas 15 moções setoriais.

Ao JN, os candidatos falaram das suas moções globais e explicaram como pretendem reforçar o PAN, quais as metas eleitorais e que tipo de acordos admitem realizar com as outras forças políticas.