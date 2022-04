Candidatos à liderança do PSD apostam numa campanha próxima dos militantes

Hermana Cruz Hoje às 20:05 Facebook

Um aposta mais na "quantidade", outro na "qualidade". Mas os dois pretendem o mesmo: fazer uma campanha das diretas de muita proximidade com os militantes do PSD. Luís Montenegro já anda pelo país a correr as sedes do partido com apresentações diárias aos filiados. Jorge Moreira da Silva prefere ações de menor dimensão e de contacto pessoal com o eleitorado.

"É claramente uma campanha de proximidade para eleger o presidente do PSD", sublinha, ao JN, o diretor da candidatura de Luís Montenegro, antecipando que o ex-líder parlamentar não vai "perder uma oportunidade de aumentar as oportunidades de contacto com os militantes do partido".

"É o que está previsto: multiplicar as oportunidades de contacto de Luís Montenegro com os militantes", reforça Carlos Coelho, adiantando que o candidato, que arranca, na próxima semana, na Madeira, vai fazer questão de ir a todos os distritos do país, além das regiões autónomas.