Candidatos à liderança do PSD geram indiferença na maioria

Nem Luís Montenegro, nem Jorge Moreira da Silva: mais de metade dos portugueses não tem opinião sobre qualquer dos dois candidatos à liderança do PSD, segundo um estudo da ​​​​​​​Aximage para JN/DN/TSF.

Uma situação que se pode dever à fraca mediatização da campanha das diretas de amanhã. A candidatura do ex-ministro reconhece o problema da mediatização e admite ter sido prejudicada. Já a do ex-líder parlamentar desvaloriza e considera que a mensagem chegou a quem interessa: os militantes.

Segundo o estudo da Aximage, feito com base em 805 entrevistas de norte a sul do país e ilhas, 58% dos inquiridos manifestaram não ter qualquer opinião sobre qual dos dois candidatos nas diretas será o melhor sucessor de Rui Rio na liderança dos sociais-democratas. Uma percentagem que atinge os 62% nos arquipélagos, os 68% no eleitorado feminino e os 62% na faixa etária entre os 18 e os 34 anos.