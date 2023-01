Candidatos ao Governo devem passar a fazer prova prévia de idoneidade

A criação de um mecanismo de verificação prévia dos nomeados para o Governo, sugerida pelo primeiro-ministro, está longe de ser um processo pacífico. A avaliação política tem de ser o primeiro escrutínio, defendem o presidente da Associação Transparência e Integridade, Nuno Cunha Rolo, e a investigadora do ICS, Susana Coroado.

Nuno Cunha Rolo concorda com a existência de um mecanismo, desde que não seja excessivamente formal, burocrático e "exterior ao Governo", como ontem admitiu a ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva (Ler caixa). O que tem de haver, defende, "é uma avaliação prévia, objetiva o mais profissional possível, assente nas informações dadas pelo pré-indigitado de modo a responsabilizá-lo e ao Governo".

O "vetting system", dos países anglosaxónicos, regra geral não se destina a governantes mas sim a altos cargos da administração pública. Nos Estados Unidos, aponta, os candidatos preenchem um formulário "com dezenas de páginas". "Não era preciso ir-se tão longe" mas em Portugal, admite Nuno Rolo, pode aprovar-se um formulário com questões sobre problemas com a justiça, dívidas ao fisco ou contratos anteriores.