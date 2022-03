Candidatos ao PSD com dois meses para entrar na corrida

Hermana Cruz Hoje às 19:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O autarca de Aveiro, José Ribau Esteves, tentou pressionar Luís Montenegro a assumir uma candidatura no dia em que as diretas foram marcadas, em Conselho Nacional do PSD, para 28 de maio. Mas o ex-líder da bancada permanece a gerir o silêncio, até porque pode formalizar uma candidatura até ao dia 16 de maio.

Que Luís Montenegro vai ser candidato à liderança do PSD já ninguém duvida. A questão é quando anuncia publicamente a decisão. No dia em que o PSD marcou as diretas para 28 de maio, José Ribau Esteves tentou forçar o ex-líder parlamentar a revelar-se. Mas esbarrou no silêncio que tanto criticou a Montenegro, que vai gerindo o seu "timing" com calma, até porque as candidaturas podem ser entregues até ao dia 16 de maio.

"Este silêncio de um mês e meio é muito mau para o partido", considerou o autarca de Aveiro, à entrada do Conselho Nacional de ontem à noite, que marcou as diretas para 28 de maio e o congresso para 1 a 3 de julho. O recado era dirigido a Montenegro, que Ribau Esteves acusou de ser um rosto do "passado".

"O PSD tem de mudar de vida. Se forem os mesmos do costume e as lógicas do costume, certamente o PSD terá um mau futuro. Montenegro pertence ao passado do PSD. Não é uma carta nova, livre e inovadora", criticou Ribau Esteves.

Mas se o intuito do autarca, que já admitiu estar a ponderar uma candidatura à liderança, era ter a certeza de quais são os seus adversários, de nada valeu. Montenegro e os seus apoiantes não revelaram qualquer data, apontando que faltam dois meses para as diretas.

Ribau Esteves atirou ainda em direção a outro possível candidato, Miguel Pinto Luz: "Está na Roménia ou na Polónia ou lá onde é que ele anda, a fazer coisa nenhuma em vez de estar aqui a trabalhar". Palavras que caíram mal junto de muitos conselheiros nacionais, uma vez que o vice-presidente da Câmara de Cascais foi buscar refugiados.

Apesar de já ter sido aberto o processo eleitoral, Pinto Luz não diz se avança nem Jorge Moreira da Silva ou Paulo Rangel, visto internamente como tendo poucas condições, uma vez que concorreu nas últimas diretas com o apoio de muitos montenegristas. Para já, além de Ribau Esteves, apenas o ex-líder da JSD,Pedro Rodrigues, admite também estar a ponderar.

PUB

As possíveis candidaturas à liderança do PSD não foram faladas, porém, num Conselho Nacional inédito, que decorreu sem a presença do líder, que contraiu covid-19. Coube ao secretário-geral, José Silvano, apresentar a proposta em que a Direção antecipava as diretas, sem Rui Rio assumir que se demitia. O que suscitou ressalvas e críticas. "Está implícita", respondeu o presidente da Mesa, Paulo Mota Pinto.