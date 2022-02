Candidatos querem Ordem dos Engenheiros mais ativa

Melhorar a imagem dos engenheiros, atrair jovens e aumentar a intervenção da Ordem dos Engenheiros (OE) são objetivos comuns às duas listas para os órgãos nacionais e conselhos regionais em disputa nas eleições que terminam neste sábado.

Os dois candidatos a bastonário - pela lista A, Fernando Almeida Santos, e Fernando Branco, proposto na lista B - são engenheiros civis, mas partilham o propósito de valorizar as especialidades e a sua visibilidade.

A jornada, à qual foram chamados os 58 mil membros daquela associação pública, em mais de 200 mil formados em engenharia no país, começou via Internet no dia 2 e conclui-se hoje com votação presencial.