Candidatura de Tiago Barbosa Ribeiro ao Porto aprovada por unanimidade

Tiago Barbosa Ribeiro foi esta segunda-feira à noite "aprovado por unanimidade e aclamação" na reunião da Comissão Política Concelhia do PS como candidato à Câmara do Porto.

A votação foi confirmada ao JN por fonte oficial do partido, depois de, esta tarde, o deputado e líder da Concelhia se ter apresentado como candidato.

"Ao longo dos últimos dias recebi muitos apelos dentro e fora do PS para que reponderasse a posição em relação à candidatura à Câmara do Porto. Após profunda reflexão quanto às condições de unidade e empenho de todos na construção deste projeto, tomei uma decisão que anuncio agora. Não faltarei ao Porto. Apresentarei a minha candidatura à Câmara do Porto na reunião da Comissão Política Concelhia do PS que vai decorrer esta noite", afirmou na altura Tiago Barbosa Ribeiro. O líder concelhio tinha excluído uma candidatura, ainda antes de Eduardo Pinheiro ser anunciado.

Questionado na conferência de imprensa se António Costa, secretário-geral do PS e primeiro-ministro, tinha já concordado com a sua candidatura, Barbosa Ribeiro garantiu que "mereceu a confiança de todos os membros" do partido. "Não podia partir para uma candidatura sem o apoio dos órgãos do PS", destacou.

Há muito que Tiago Barbosa Ribeiro tinha manifestado a vontade de ser candidato mas já se tinha excluído da corrida, tal como José Luís Carneiro. A solução que estava a ser trabalhada na última semana era a de Manuel Pizarro. O "vice" da Distrital e membro do Secretariado Nacional, Eduardo Vítor Rodrigues, afirmou quinta-feira que Pizarro era a solução "óbvia e natural" para o Porto.