Candidaturas ao Superior adiadas duas semanas

O concurso nacional de acesso ao Ensino Superior vai ser adiado devido às novas datas dos exames nacionais do ensino Secundário, Em vez de as candidaturas arrancarem a 21 de julho, a primeira fase de acesso começa a 7 de agosto e decorre até 23. Os resultados saem a 28 de setembro em vez de a 7.

A decisão foi tomada esta quinta-feira em Conselho de Ministros. E decorre do adiamento da primeira fase de exames do ensino Secundário, "no âmbito das medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da Covid-19".

O adiamento da divulgação dos resultados deve também resultar no atraso do início das aulas do 1.º ano nas universidades e politécnicos. As matrículas decorrerão entre 28 de setembro e 2 de outubro.

A Direção-Geral do Ensino Superior reagendou a segunda fase de candidaturas de 28 de setembro a 9 de outubro. Sendo as colocações divulgadas a 15 de outubro.

A terceira fase de candidaturas decorrerá de 22 a 26 de outubro e as colocações a 30 de outubro.