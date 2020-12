Candidaturas aos "Edifícios mais Sustentáveis" já esgotou os 4,5 milhões de euros

Glória Lopes Hoje às 18:30 Facebook

O Programa "Edifícios mais Sustentáveis" já esgotou verba de 4,5 milhões de euros com as 4234 candidaturas submetidas ao aviso "Edifícios mais Sustentáveis 2020/2021", informou esta segunda-feira o Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Segundo a tutela, do total das propostas já foram pagas 890 candidaturas, o que representa um montante de 1,75 milhões de euros. "Atendendo ao seu sucesso, este programa encerrará no final de dezembro de 2020, garantindo, porém, que todas as candidaturas submetidas até essa data serão apoiadas através do Fundo Ambiental, sendo efetuado um reforço de verba, se necessário", refere em comunicado o Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

As candidaturas reabrem no início de março de 2021 e contarão com montantes provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência. "As despesas em que tenham incorrido os interessados em concorrer, a partir de 1 de janeiro, serão elegíveis ao abrigo do novo programa, razão pela qual deverão guardar as faturas/recibos relacionadas com essas despesas", acrescenta a mesma nota.