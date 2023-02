Candidaturas para melhor professor do ano decorrem até 14 de março

Maria Dinis Hoje às 17:01 Facebook

Abriam hoje e decorrem online, até dia 14 de março, as candidaturas para o Global Teacher Prize Portugal, uma espécie de "Nobel da Educação", com um prémio no valor de 30 mil euros, dirigido a todos os professores. Pela primeira vez, a edição deste ano incluirá uma Menção Honrosa dedicada a Educadores de Infância que conta com o apoio da UNICEF Portugal.

O prémio, promovido pela Fundação Varkey e pela Mentes Empreendedoras, é dirigido a todos os professores que exerçam a profissão, do pré-escolar ao 12º ano e é "entregue, anualmente, a um professor selecionado como reconhecimento pelo seu trabalho excecional com os alunos e contributo extraordinário para a sua profissão".

Os promotores do Global Teacher Prize Portugal revelaram, em comunicado, que as candidaturas podem ser feitas pelos próprios professores, até dia 14 de março, ou através de uma recomendação online por parte da comunidade (pais, alunos...). O prazo das recomendações termina mais cedo, a 7 de março, estando o anúncio do vencedor previsto para maio.

Em 2021, a vencedora foi Elsa Cerqueira, professora de Filosofia na Escola Secundária de Amarante, que criou o projeto de Filosofia com Cinema, com o objetivo de desenvolver o pensamento filosófico dentro e fora do filme. Elsa Cerqueira foi uma das 10 finalistas numa edição que contou com quase 200 candidaturas.

"A Educação é o alicerce de uma sociedade mais desenvolvida, justa, inclusiva e sustentável. Esta ambição, que a Fundação partilha, pressupõe uma ação constante e articulada entre professores, pais e alunos", defende Inês Sousa Oom, presidente da Fundação Santander Portugal, em comunicado, acrescentando que o Global Teacher Prize Portugal, que se realiza no nosso país desde 2018, se enquadra nesta estratégia, uma vez que os professores têm de ser reconhecidos e valorizados, tanto em Portugal, como no Mundo.

Presente em mais de 120 países

O prémio é a versão nacional do Global Teacher Prize, uma iniciativa presente em mais de 120 países, e que, segundo os seus promotores, se foca em três objetivos: partilhar boas práticas de evolução e mudança mais adaptadas às novas necessidades, o debate construtivo sobre o futuro da educação e os novos desafios e sublinhar a importância do papel dos professores no desenvolvimento da educação e do país.

Na presidência executiva do prémio está Afonso Mendonça Reis, em representação da organização do Global Teacher Prize Portugal, que conta com uma equipa composta por Pedro Carneiro, em representação da comunidade educativa, e Sofia Barciela, jornalista na área da Educação. O júri conta também com Constança Vilela, estudante de jornalismo no ensino superior, em representação dos alunos.

Para além da Fundação Santander Portugal, o prémio conta ainda com a parceria da UNICEF Portugal, TVI, Rádio Comercial, Cision, GFK e PwC Portugal. Além disso, conta com o apoio do Plano Nacional das Artes, um projeto dos ministérios da Cultura e da Educação que tem como objetivo tornar as artes mais acessíveis aos cidadãos, em particular às crianças e aos jovens.