Cantinas abertas para servir refeições a alunos carenciados e não só

Diretores alertam para os sinais de agravamento da crise e defendem que Ação Social Escolar seja reforçada. Pedem que os restos não vão para lixo.

A gestão dos refeitórios das escolas básicas e secundárias passou para as câmaras com a descentralização de competências. Mas, desde 2018 que a legislação que regula a Ação Social Escolar prevê que as cantinas tenham de servir refeições nas pausas da Páscoa e Natal, pelo menos aos alunos abrangidos pelos apoios. É o que vai acontecer nesta pausa letiva, com milhares de refeições a serem servidas.

"Os municípios estão obrigados a assegurar as refeições, podendo, entretanto, fazer a gestão das cantinas onde esse apoio é prestado para assegurar as refeições a outros alunos que possam estar a passar por situações de maior fragilidade, uma vez que os municípios melhor conhecem as famílias e o respetivo meio", sublinha o ME em resposta escrita enviada ao JN.