Cão entregue a Marcelo não ficou com o presidente

O cachorro que Marcelo Rebelo de Sousa tem ao colo nas fotografias que foram divulgadas a propósito da noite que passou com os sem-abrigo em Lisboa não ficou, afinal, com o presidente da República. A oferta não se concretizou e o "Speedy" ficou com os irmãos e com a mãe que ainda está a amamentá-los.

Na noite de terça-feira em que ajudou a distribuir refeições nas ruas de Lisboa, Marcelo recebeu um cão bebé para cuidar e pegou nele ao colo. Os cachorros e a mãe seriam do casal que se queixou ao presidente do tempo que têm estado à espera de casa, junto à Estação do Rossio. Ali, juntamente com Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Marcelo ajudou a distribuir refeições a um pequeno grupo de cerca de meia dúzia de pessoas, com tendas, segundo a Lusa.

Quando o cachorrinho preto lhe foi entregue, o presidente da República prometeu "tratar bem" dele. "É o Speedy, que querido", comentou. No entanto, o casal terá ficado com o cão por estar ainda a mamar, tal como os irmãos que surgem nas fotografias.

Há três anos, Marcelo recebeu um pastor alemão com três meses, chamado Asa, oferta da Força Aérea que foi que entregue pelo secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrelo, e por elementos das Forças Armadas. Na altura, Belém explicou que o Palácio não tinha condições nem espaço adequado para receber o animal de estimação de maneira a ser tratado e educado de forma correta. E o cão ficou ao cuidado da GNR, apesar de continuar a ser o "cão do presidente".