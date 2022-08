Caos nos aeroportos leva mais emigrantes a vir de carro

Mais de três mil militares da GNR foram mobilizados para dar resposta à chegada dos emigrantes ao país, nomeadamente para ações de sensibilização junto a cinco pontos fronteiriços. Este ano, as autoridades esperam um fluxo maior de carros, acima dos níveis pré-pandémicos, devido ao caos nos aeroportos.

O Governo e as associações de lusodescendentes também apontam para uma enchente, devido ao regresso das romarias e o fim de quase todas as restrições relacionadas com a pandemia. "Não ter pressa de chegar a Portugal" é a principal mensagem que a GNR quer passar aos milhares de condutores que esta semana começaram a entrar em força no país para as férias de verão.

"Acidentes com matrículas estrangeiras, muitas vezes, estão associados ao cansaço acumulado", afirma o major Alves de Sousa. O responsável esclarece que "a pressa pode levar a excesso de velocidade, a que haja descuidos nas pausas de duas em duas horas ou na própria preparação do veículo", exemplificando com situações de "excesso de carga que obstruem os espelhos".