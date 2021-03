Capa de burel homenageia queijeiras da Estrela

Célia Domingues Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

As Queijeiras da Serra da Estrela, guardiãs de um queijo reconhecido nacional e internacionalmente pela sua excelência, vão ser homenageadas com a criação de uma capa exclusiva noutro dos materiais nobres do território, o burel. O lançamento e apresentação do projeto serão feitos no sábado.

Este projeto, promovido pela Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanhas - ADIRAM, pretende ser um fator transformador nas vidas das queijeiras. A missão é empoderar e dar presença e voz a mulheres que, como tantas outras, por vezes são as heroínas "invisíveis" da sociedade e da cultura.

Neste sábado, dia 27 de março, será apresentada, via redes sociais das Aldeias de Montanha, uma peça de design único em burel, de produção local, que irá celebrar o saber ancestral destas mulheres. O projeto vai chegar, numa primeira fase, 40 queijeiras dos nove concelhos da Serra da Estrela, mas o intuito é escalar para um universo mais abrangente. Aderiram já ao projeto 22 queijeiras dos concelhos de Seia, Oliveira do Hospital, Gouveia, Guarda, Celorico da Beira e Fornos de Algodres.

A capa concebida chama-se simplesmente "Queijeira" e foi criada pela designer Sandra Pinho da Fauna Creative Labs. A inspiração partiu da forma simples do queijo e é produzida na Burel Factory, em Manteigas, empresa liderada por uma mulher, Isabel Costa. A beleza natural do burel fica em evidência, em três versões diferentes: uma capa mais curta e prática, uma capa mais comprida e uma Queijeirinha para as crianças.

Ainda no âmbito do projeto e numa colaboração com a jornalista Ana Rita Ramos, serão reunidas num livro as histórias, as tradições, os testemunhos e os saberes das queijeiras.

O website Queijeiras, que vai estar disponível a 27 de março, dará a conhecer todas as queijeiras envolvidas no projeto e será um dos locais de venda da capa.